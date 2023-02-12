Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,535.20
BTC/USDT
21,888.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman Alitaş Mahallesi’nde Bozbey Apartmanı’ndaki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malatya’da Çavuşoğlu mahallesinde apartman enkazından Çinli ekibin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Elbistan'da yaralar sarılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde yaraların sarılmasına devam ediliyor.

Veysel Altun   | 12.02.2023
"Asrın felaketi"nin merkez üssü Elbistan'da yaralar sarılıyor

Samsun

İçişleri Bakanlığınca depremin ardından Elbistan'da koordinasyona destek sağlamak üzere görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, felaketin ardından tam bir seferberlik ve dayanışma ruhuyla harekete geçildiğini ve vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele verdiklerini bildirdi.

Bölgede ilk olarak depremzede vatandaşlar için barınma, giyinme ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçtiklerini belirten Dağlı, "Depremzede vatandaşlarımız için sıcak bir ortamda barınmalarını temin etmek ve gıdadan giyime tüm acil ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruşlarımız ve siz yüreği güzel hemşehrilerimizin destekleriyle Valiliğimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesine, 359 tır ile çeşitli gıda ve giyim malzemesinin yanında son iki günde 1672 ton odun, 201 ton kömür, 2 bin 943 soba, 3 bin 227 elektrikli ısıtıcı, 51 konteyner, 39 çadır ve 7 seyyar tuvalet ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, deprem sonrası yaşanan birlik ve beraberliğe destek olan herkese teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 150 saat sonra çıkarılan minik Dada'yı hastanede ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu: (Yunan mevkidaşı Dendias'ın deprem bölgesini ziyareti) Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler
Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışma yürütüyor.
Mehmetçik, deprem bölgesindeki emniyet ve asayiş için devriye faaliyetini sürdürüyor
Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor

Benzer haberler

Fas'ta 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Fas'ta 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 150 saat sonra çıkarılan minik Dada'yı hastanede ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu: (Yunan mevkidaşı Dendias'ın deprem bölgesini ziyareti) Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler

Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışma yürütüyor.

Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışma yürütüyor.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz
Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor

Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet