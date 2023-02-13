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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da görevlendirilen eğitmen Birol Meki, arama kurtarma köpeği "Gece" sayesinde 18 canlıyı enkaz altında tespit etti.

Zehra Melek Çat   | 13.02.2023
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı Fotoğraf: Zehra Melek Çat - AA

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Hadim İtfaiye Şefliğinde görev yapan Birol Meki, AA muhabirine, 4 yaşındaki arama kurtarma köpeği "Gece" ile 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremden 12 saat sonra Hatay'a ulaştığını söyledi.

Bölgede bir hafta görev yaptıklarını aktaran Meki, "Köpeğim Gece, 18 can tespit etti. Arkamızdan Konya itfaiyesi müdahale etti. Bir gün önce 3 yaşında bir kız enkazdan kurtarıldı. Ertesi gün annesini Gece'miz tespit etti. Sağ salim anne yavruyu kavuşturmak beni çok duygulandırdı, hatta ağladım. Aileleri sevindirmeye, can olmaya, umut olmaya çalıştık." diye konuştu.

Patilerinden yaralanmasına rağmen görevini eksiksiz tamamladı

Meki, "Gece" ile canlı kurtarmak için herkes gibi var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Enkazlar cam kırığı, çivi dolu. Köpek koku alınca heyecanlanıyor. Heyecanlanınca aramayı daha hızlı yapıyor. Patilerinin altı hep kesildi. İnanamadım, Allah güç verdi. Yan yan yürümesine rağmen tespit etti. O dayanıklılığı beni çok mutlu etti. Köpeğimle bir kez daha gurur duyuyorum. 'Bir can kurtaran tüm dünyadaki canlıları kurtarmış gibi' derler. Kokuya girdiği zaman tepkisini veriyor. Allah köpeğe bir güç verdi. 18 can, büyük bir başarı diye düşünüyorum."


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