Ankara'daki AK Partili belediyeler deprem seferberliğini sürdürüyor
AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinesinde organize olan belediyeler deprem bölgesinde ve Ankara'da afetzedeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara
AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın "Evim Evindir" çağrısı kapsamında Kahramankazanlılar, evlerini afet bölgesinden gelen depremzedelere açıyor.
Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören yaklaşık 5 bin kişi de Çubuk'ta misafir ediliyor. Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kampanyalarla depremzedelerin, giysi, hijyen malzemesi, ev eşyası ile kişisel bakım ürünleri gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Türk Kızılay Çubuk Şubesi tarafından kurulan aşevinde depremzedelere 2 öğün sıcak yemek veriliyor.
Sincan Belediyesi de depremin ilk gününden itibaren hem insan gücü hem iş makinaları hem de yardımlarla bölgede yaraları sarmaya çalışıyor.
Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden gelen ve iş arayan depremzedelere talep etmeleri durumunda Kariyer Ofisi üzerinden öncelik ve kolaylık tanıyor. Keçiören Belediyesince deprem bölgesine gönderilen otobüsler bölgede çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, asker, jandarma ve polisleri görev noktalarına, deprem bölgesinden farklı illere gitmek isteyen afetzedeleri şehirlerarası ulaşımın sağlandığı noktalara taşıyor.
Afet bölgesinden Şereflikoçhisar'a gelen yaklaşık 800 depremzedenin barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan Şereflikoçhisar Belediyesi, ilçede ikamet etmeye başlayan depremzedelerin evlerine sıcak yemek dağıtıyor.
Afetin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne Akyurt'tan TIR, kamyon ve hafif ticari olmak üzere 52 araç dolusu yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılırken, 37 belediye personeli arama kurtarma, yardım ve yemek dağıtımı çalışmalarına katılıyor.
Hafriyat kamyonu, ekskavatör ve kepçelerden oluşan 9 iş makinesi bölgede çalışmalarını sürdürürken,
Kahramanmaraş'ta sahra çadırı kuran Akyurt Belediyesi, her gün 3 bin kişiye sıcak çorba ve yemek ikramı yapıyor.
Öte yandan, afetzedelerin misafir edilebilmesi için yurtlar ve resmi kurumların misafirhanelerinin yanı sıra mahallelerde bulunan konaklar da misafirhaneye çevrildi.
Deprem bölgesinde bulunan iki mobil mutfak tırı ile günlük 20 bin kişiye sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sandviç, Beypazarı kurusu, bazlama, süt ve meyve suyu gibi hazır tüketim ürünleri de afet bölgesindeki vatandaşlara dağıtılıyor.
Beypazarı'nda bulunan depremzedelerin kömür ve yakacak ihtiyaçlarını karşılayan Beypazarı Belediyesi, depremzede ailelerin bir kısmını termal otele yerleştiriyor.
Altındağ'a yerleşen depremzedelere de her gün sıcak yemek ikram ediliyor. Sıcak yemek ikramından 3 bin kişi faydalanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.