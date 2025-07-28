Gazze'den dönen İngiliz doktor, İsrail'in dayattığı açlık krizinin "her dakika daha da kötüleştiğini" anlattı
İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gönüllü çalıştıktan sonra İngiltere'ye dönen plastik cerrah Victoria Rose, bölgedeki açlık krizinin her geçen dakika daha da kötüleştiğini ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğunu söyledi.
Londra
İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Islamic Help" ve partner kuruluşu "IDEALs"ın gönüllü sağlık ekibinde yer alarak Gazze'deki hastanelerde görev yapan ve geçen ay ülkesine dönen doktor Rose, görev süresince tanıklıklarını AA muhabirine anlattı.
Rose, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki duruma ilişkin, "Her geçen dakika daha da kötüye gidiyor. Gazze'den 4 Haziran'da ayrıldığım zamana kıyasla şu anda çok daha kötü durumda." ifadesini kullandı.
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Gazze'den 23 Temmuz'da dönen meslektaşlarının kendisine, gördükleri çocuk ölümlerinin sayısının hızla arttığını anlattığını aktaran Rose, "(Doktor) Graham ve ben, Nasır Hastanesi'ndeyken 23 gün içinde 60 çocuk yetersiz beslenmeden öldü ve bu rakam sürekli artıyor." diye konuştu.
Doktor Rose, Gazze'ye yiyecek sokmanın imkansız hale geldiğini dile getirerek "Kalan tek yiyecek kaynağı, (İsrail ve ABD güdümlü) 'Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)' ve tüm Filistinliler biliyor ki bu dağıtım noktalarından yiyecek alma şansınız, vurulma şansınızla eşit." dedi.
"Gazze'deki açlık krizi geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor"
Geçen yıl da iki kez Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah, bölgede felaket boyutlara ulaşan açlık krizinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gazze'deki açlık krizi, şu anda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor. Doktorların herhangi birini tedavi etmesi gerçekten çok zorlaşıyor. Yetersiz beslenme, ilk olarak bağışıklık sisteminizi ve yaraların iyileşme kabiliyetini etkiler ve biz doktorlar patlamalarla yaralanmış insanları tedavi ediyoruz. Dolayısıyla yetersiz beslenmenin yanı sıra sadece yiyecek eksikliğimiz yok, aynı zamanda tıbbi malzeme eksikliğimiz de var. Şu anda Gazze'de antibiyotiklerimiz çok azaldı. Bu iki faktör bir araya geldiğinde insanların yaralarından iyileşmesi ve toparlanması neredeyse imkansız hale geliyor."
"Yaralanmaların çoğu hayatta kalınamayacak kadar ağır"
Doktor Rose, Gazze'de görev yaptığı süre boyunca tedavi ettiği en yaygın yaralanmaların bombalı saldırılardan kaynaklandığını anlattı.
Bu yaralanmaların genelde üç ana kategoride olduğuna dikkati çeken Rose, "İlk olarak şok dalgasından gelen yaralanmalar olur ki bu, kulak zarının patlamasına veya bağırsakta yırtılmalara neden olabilir ya da dalganın kendisi vücudu bir yere fırlatabilir ve künt travma yaşanır." diye konuştu.
Rose, patlamaların ısısından veya ardından çıkan yangınlardan kaynaklanan yanıkların da sıkça görüldüğüne işaret ederek, en yıkıcı yaralanmaların ise şarapnel kaynaklı olduğunu vurguladı.
Cerrah Rose, "Patlama sırasında etraftaki her şey parçalanır ve çok yüksek hızla savrularak size bir mermi gibi çarpar. Bu şarapnel yaraları genellikle büyük deri kaybına, kemik kırıklarına yol açar, bağırsaklara, göğse ya da kafaya nüfuz eder. Çoğu hayatta kalınamayacak kadar ağır." ifadelerini kullandı.
"Gazze'de uluslararası sağlık çalışanları da yiyecek bulamıyor"
İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'de uluslararası sağlık çalışanlarının da yiyecek bulmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten doktor Rose, Gazze'deki görev süresince tüketecekleri tüm gıdayı yanlarında götürmek zorunda kaldıklarını anlattı. Rose, "Yanımıza sadece 23 kiloluk bir valiz alma hakkımız vardı ve bir aylık yiyeceğimizi bu valize sığdırmak zorunda kaldık." dedi.
Nasır Hastanesi'ne vardıklarında personel ve hastalara günde iki kez yemek verilen durumdan hiç yemek verilmediği duruma geçildiğini anlatan doktor, "Meslektaşlarımın hiçbiri yiyecek almıyordu. Bulabildikleri tüm yiyecekleri fahiş fiyatlarla satın almak ya da yardım dağıtım noktalarına giderek almak zorundaydılar. Şu anki durumu tarif etmek gerçekten imkansız." ifadelerini kullandı.
"Gazze'ye yardımların çok sayıda noktadan ve geniş ölçekte girmesine izin verilmeli"
Rose, dünya liderlerinin Gazze'deki insani kriz karşısında harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bence artık bir momentum oluşuyor ve Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamasıyla ve İngiltere'de İsrail ve Filistin'deki savaşı inceleyen komitenin yakın zamanda hazırladığı raporla birlikte sonuç çok net: Gazze İnsani Yardım Vakfının şu anda yaptıklarını durdurmamız gerekiyor. Gazze'ye yardımların çok sayıda noktadan ve geniş ölçekte girmesine izin verilmeli ve bu sadece yiyecek değil. Oradaki su sorununu çözmek için insanlar lazım. Temizliğe, sanitasyona ihtiyacımız var, aşılama programlarının tekrar başlamasına ihtiyacımız var ve Gazze'deki çocuklarla ilgilenmemiz gerekiyor."
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Islamic Help, Gazze'deki sağlık krizine doktor desteği sağlıyor
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Islamic Help, partner kuruluşu "IDEALs" ile İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani krize doğrudan müdahale eden aktif kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.
Islamic Help, Aralık 2023'ten bu yana bölgeye uzman cerrahlar, anestezistler ve doktorlar göndererek yaralı sivillere hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştiriyor.
Kuruluş, hastanelerdeki yaralılara doğrudan cerrahi operasyon ve acil tıbbi müdahaleler ulaştırmak için ameliyat ekipmanları, dezenfektanlar, bandajlar ve kritik sağlık malzemelerini temin ediyor.
Islamic Help, öncelikle Gazze'deki mevcut acil durum karşısında hızlı şekilde uzman sağlık ekipleri ve gerekli tıbbi malzemeleri sahaya ulaştırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra bölgedeki sağlık sisteminin ihtiyaçlarını analiz ederek uzun vadeli yardım stratejisi geliştirmeyi amaçlıyor.
Kuruluş, bu misyonu gerçekleştirebilmek için hem farkındalık kampanyaları yürütüyor hem de yardım malzemelerinin ve ekiplerin nakliye maliyetlerini karşılamak üzere bağış çağrılarında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.