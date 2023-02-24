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Gündem, Asrın felaketi

Ana sınıfı öğrencileri kumbaralarındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara oyuncak alınması için bağışladı.

Serdar Adıyaman   | 24.02.2023
Ana sınıfı öğrencileri kumbaralarındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlara yardım kampanyaları sürüyor.

Ahlat'ta Vakıfbank İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, deprem bölgesindeki yaşıtlarına oyuncak alınması amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Veliler ve öğretmenlerin de katkı sunduğu kampanya ile ilgili açıklama yapan ana sınıfı öğretmeni Sibel Aladağ, deprem bölgesindeki çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Aladağ, "Sınıfımızda çocuklarla yerli malı haftasında kumbara yapmıştık. Ülkemizde deprem felaketi yaşandı. Oradaki çocukların oyuncak ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için sınıfımızdaki kumbaralarda topladığımız paraları oradaki çocuklara oyuncak alınması için bağışlamaya karar verdik. Kumbaramızda çok cüzi bir miktarda paramız vardı ama bağış yapacağımızı duyan öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz de çok destek oldular." diye konuştu.

Öğretmen Kübra Nur Kılıç da "Çocuklar kumbaradaki paralarla deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek istediklerini söylediler. Biz de böyle bir kampanya başlattık. Okuldaki öğretmenlerimiz ve velilerimizde sağ olsunlar destek oldular. Biz de deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü güldürmek için kumbaralarımızdaki paraları bağışlamaya karar verdik." dedi.

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