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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nilüfer Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da Özer Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Bağcı'dan deprem yardımlarına ilişkin açıklama

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, "Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, hala onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştiriliyor." dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 12.02.2023
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Bağcı'dan deprem yardımlarına ilişkin açıklama

Ankara

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ilk 3 günde 100'ün üzerinde insani yardım tırının bölgeye ulaştırıldığını, her gün onlarca aracın bölgeye sevkinin sürdüğünü belirtti.

Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek 1000 kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Onlarca vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde süreç içerisinde yine çağrımız üzerine bölgelere sevk edilen binden fazla gönüllümüzle insani yardım faaliyetlerimiz hızla başlamış, merkezden en uzak köylere uzanacak şekilde bölgedeki 10 ilimizin her birinde koordinasyon dahilinde insani yardımlarımız depremzedelerimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, hala onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştirilmektedir. Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz."

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