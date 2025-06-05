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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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