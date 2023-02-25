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Gündem, Asrın felaketi

Almanya'da Türk toplumunun depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Almanya'daki Türk toplumuna ve Almanlara deprem bölgelerine yardıma devam etmeleri çağrısında bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 25.02.2023
Almanya'da Türk toplumunun depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Berlin'den toplanan acil yardım malzemelerini Türkiye'ye götürecek Katar Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 askeri kargo uçağını uğurlamak için havalimanına gelen Şen, "Almanya Türk toplumu depremzedeler için yardım seferberliğini devam ettiriyor. Yardım konusu belki aylar, belki de yıl sürecek. Böyle bir faaliyette yorulmak olmaz bu bir yardım maratonu. Tüm Almanya Türk toplumunu ve Alman dostlarımızı bu maratona katılmaya ve bizlerle beraber bu yardım faaliyetlerine katılmaya çağırıyorum." dedi.

Türkiye'de deprem meydana geldikten sonra hızla Almanya'da yardım faaliyetlerine başladıklarını anlatan Şen toplanan acil yardım malzemelerini bir an önce Türkiye'ye ulaştırmaya çabaladıklarını belirterek, "Türk Hava Yollarının (THY) buradaki seyahat ağı vasıtasıyla acil yardım malzemelerini Türkiye'ye hızla sevk etmeye başladık hala da ediyoruz." diye konuştu.

Berlin'de ve Almanya'nın bazı diğer şehirlerinde çok fazla biriken acil yardım malzemeleri olduğunu ve bunların Türkiye'ye sevki için Dışişleri Koordinasyon ve Destek Merkezinden (DKDM) kargo uçak talep ettiklerini belirten, Şen şunları kaydetti:

"Oradan Katar'ın bir C-17 tipi askeri kargo uçağının bize tahsis edildiği bildirildi. Bu uçak Berlin-İncirlik arası 4 sefer yaptı. Başlangıçta bir sefer planlanmıştı ancak malzemelerin çokluğu ve ihtiyacımızın aciliyeti nedeniyle uçuş sayısını dörde çıkardılar. Özellikle acil ihtiyaç duyulan çadır, mobil tuvalet, jeneratör ve ısıtıcıları sevk etme imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

Şen son sefer nedeniyle 9 kişilik mürettebata Türkiye ve Almanya'daki Türk toplumu adına şükranlarını sunduğunu belirterek, "Katar zor günlerimizde böyle imkanlar sağladı, çok müteşekkiriz. Geçmişte biz de her zaman Katar'ın yanında olduk. Bu tür işbirliği kardeşliği ve dostluğu pekiştiriyor. Katar'a, Katar Hava Kuvvetlerine ve Büyükelçisi, yakın arkadaşım Abdullah Muhammed el Tani de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Almanya'daki Türk toplumunun ve Alman dostların yardım etmeye devam etmelerinin şu aşamada çok önemli olduğunu dile getiren Şen, "Önce arama kurtarma, sonra yaralıların tedavisi yapıldı. Bundan sonra çadırda konteynerlerde yaşayan insanlarımıza yardımın sürekli haline gelmesi önemli. Bu bağlamda tonlarca yardım gönderen Alman toplumuna çağrım bu faaliyetlere devam edilmesidir. Bizim yayınladığımız acil ihtiyaç listesine bakarak internet sitemizde ve sosyal medya kanallarındaki onlara göre yardım toplamaya devam edilsin. Başkonsoloslarımız bunu iletmeye devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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