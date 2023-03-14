Afet bölgesindeki çocuklar için 104 hastane sınıfı kuruldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki çocukların eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için 104 hastane sınıfı kurulduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri için 104 hastane sınıfı kurduk. Her koşulda eğitime devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği evlatlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri için 104 hastane sınıfı kurduk.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 14, 2023
Her koşulda eğitime devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği evlatlarımızın her zaman yanındayız. pic.twitter.com/G8FidewKki
Bakan Özer'in paylaşımında, hastane sınıfından görüntüleri içeren bir video da yer aldı. Videoda, Trabzon'dan gönüllü olarak deprem bölgesine gelen okul öncesi öğretmeni Ayşenur Mahmutoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi.
Mahmutoğlu, açılan hastane sınıfı sayesinde çocukları birleştirerek onların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarabilecekleri bir ortam oluşturulabildiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.