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Gündem, Asrın felaketi

AFAD'dan deprem bölgesine geri dönüş yapmak isteyen afetzedelerin işlemlerine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesine geri dönüş yapmak isteyen afetzedelerin yol masrafı ve bilet ücreti ödemelerinin kimlik numaralar üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacağını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
AFAD'dan deprem bölgesine geri dönüş yapmak isteyen afetzedelerin işlemlerine ilişkin açıklama Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Ankara

AFAD'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kendi araçlarıyla gitmek isteyenlerin valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvuru yapılabileceği belirtildi.

Depremzedelerin dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekleri ifade edilen açıklamada, "Yol masrafı ödemeleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin de valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla (otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgesine ulaşım sağlanacaktır. Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır."

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