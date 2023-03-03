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Gündem, Asrın felaketi

AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, deprem bölgelerindeki konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 03.03.2023
AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentlere yönelik açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95 bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışması devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulyor." bilgisi paylaşıldı.

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