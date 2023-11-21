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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da sağlam zeminli yeni yerleşim alanında 16 bin 433 konut yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, deprem konutları sağlam zeminli yeni yerleşim alanında yükseliyor.

Orhan Pehlül  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Adıyaman'da sağlam zeminli yeni yerleşim alanında 16 bin 433 konut yükseliyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kentin kuzeyindeki Karadağ mevkii olarak bilinen alanda, 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, depremin hemen ardından sağlam zeminlerde konutlar yapmaya yönelik çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda Karadağ diye bilinen bölgenin zemininin oldukça sağlam bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu bölge dağlık bir alan. Dolayısıyla zemin, deprem açısından çok sağlam. Bizim de çok önceleri 3-4 yıldır zaten talep ettiğimiz bir alandı. 'Yeni konutları burada yapalım' diye düşüncem vardı. Maalesef deprem buna vesile oldu. İnşallah güzel bir yaşam alanı olacak."

Alanda inşaatların hızla devam ettiğini ve konutların yükseldiğini belirten Kılınç, "Malum, ilk kepçe mart ayında vuruldu. Nisan ortalarına doğru kazı başladı burada. Şu an yapılanları görüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın nezdinde devletin gücünü, devletin vatandaşın yanında olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Karadağ bölgesinde 16 bin 433 konutun yapıldığını aktaran Kılınç, şöyle konuştu:

"İnşallah bir sıkıntı olmazsa mart ayında yaklaşık 2 bin bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Ayrıca 20 Ekim'de altyapıyla ilgili yer teslimi yapıldı. Altyapı ve yollarla ilgili burada yaklaşık 30 bin tonluk su depoları olacak. Atık yönetimi olacak. Yağmur suyu, kanalizasyon ve diğer şebeke sularla ilgili altyapı ihaleleri yapıldı."

Alanda sosyal donatıların da olacağını vurgulayan Kılınç, "İnşallah çok hızlı bir şekilde insanlarımızı buraya yerleştiririz. Sosyal donatılarla ve okullarla ilgili ihalelerle başlayacak." dedi.

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