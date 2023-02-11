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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da kurulan sahra hastanesinde dört depremzede kadın doğum yaptı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan sahra hastanesinde 4 kadın doğum yaptı.

Mesut Varol, Müslüm Etgü   | 11.02.2023
Adıyaman'da kurulan sahra hastanesinde dört depremzede kadın doğum yaptı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depremin etkili olduğu Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin hasar görmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki boş alana sahra hastanesi kuruldu.

80 sağlık çalışanıyla hizmet verilen sahra hastanesinde, hamile kadınlara da gerekli müdahaleler yapılıyor. Şu ana kadar hastaneye getirilen 4 kadının doğumu geçekleştirildi.

Sahra Hastanesi Başhekimi Ahmet Kanat, AA muhabirine, depremde hasar gören Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin hizmet veremeyecek durumda olduğunu söyledi.

Tam teşekküllü sahra hastanesinde hem bebek hem de yetişkinlere hizmet verdiklerini anlatan Kanat, şunları kaydetti:

"Acil serviste hastalara müdahaleleri yapıyoruz. Hastalarımızın sağlık problemlerini giderip ihtiyaç duyulan tedavisini yapıyoruz. Daha teşekküllü bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunda hastalarımızı hazır ambulanslarla sevk ediyoruz. Çocuk ve yetişkinler için bir bölüm kurduk. Doğumhane var. Burada gebe hastalarımıza hizmet ediyoruz. Kadın ve doğum hastalıkları uzmanı doktorlarımız var. Afet sonrası burada 4 doğum gerçekleştirdik. Anne ve bebekler sağlıklı şekilde taburcu edildi. Acil sezaryen ihtiyacı için acil ameliyat odası kurduk. Hastanemiz 40 yataklı."

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