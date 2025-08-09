Dolar
40.66
Euro
47.36
Altın
3,398.08
ETH/USDT
4,204.40
BTC/USDT
117,320.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çanakkale'deki yangında zarar gören alanlar helikopterden görüntülendi - VTR
logo
Yaşam

Van'da bağımlılıkla mücadele edenler duygularını YEDAM panosunda paylaşıyor

Van'da bağımlılıkla mücadelede destek alan bireyler, duyguları, düşünceleri ve önerilerini kağıtlara yazarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) oluşturulan panoya asıyor.

Orhan Sağlam  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Van'da bağımlılıkla mücadele edenler duygularını YEDAM panosunda paylaşıyor Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Yeşilay Van Şubesi görevlileri, hem farkındalık oluşturmak hem de daha çok kişiye ulaşmak için çaba gösteriyor.

Şubeye gidenlere bağımlılıktan kurtulmaları için yol gösteren görevliler, danışanların yaşadıkları süreci, hislerini ve önerilerini ifade edebilmeleri için "Danışanlardan Gelen Notlar Panosu" oluşturdu.

Uzmanların rehberliğinde sürdürülen psikososyal destek sürecine katılan bireyler, yaşadıkları dönüşümü, duygularını kimi zaman birkaç kelimeyle kimi zaman da uzun cümlelerle kağıda döküyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Danışanların kendi el yazılarıyla tutulan bu notlar, hem yeni gelen bireylere umut olması hem de moral vermesi amacıyla panoya asılıyor.

"Bir daha o çamurlu yollardan geçmeyeceğim", "Benim için Yeşilay karanlıktaki mum ışığı oldu ve ışık beni aydınlattı", "Eskisi kadar negatif ve hissiz değilim" gibi cümlelerin yer aldığı notlar, panoyu görenlere duygusal anlar yaşatıyor.

"Pano sayesinde danışanlar bizlere geri dönüşler sağlıyorlar"

Halkla İlişkiler Uzmanı Dilara Tekin Tulmaç, AA muhabirine, YEDAM'da madde, alkol, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı konusunda danışanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağımlılıklardan kurtulmaya çalışanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirten Tulmaç, şunları kaydetti:

"Ücretsiz, ilaçsız ve ayakta tedavi hizmeti sunuyoruz. Kişilerin kendileri gelmek istemediği durumlarda aile yakınlarına da destek hizmeti sağlıyoruz. Bunun yanında 'Danışanlardan gelen notlar Panosu'nun ilk görüşmelere gelenlerin motivasyonlarını artırdığını görebiliyoruz. Pano sayesinde danışanlar bize geri dönüşler sağlıyor. Yazdıkları yazılarla daha iyi olduğunu veya başka neler olabileceğinden bahsediyorlar. Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak zaten gizlilik esasına dayalı çalışıyoruz. Danışanların bilgileri kesinlikle paylaşılmıyor. O yüzden notlarda isim veya başka bir bilgi yer almıyor."

Bağımlı bireylerin yanı sıra yakınlarının da görüşlerini panoya astıklarını dile getiren Tulmaç, "YEDAM'a gelenler sadece iyi dönütler üzerine değil, bazen de eleştirilerini dile getirebiliyorlar. Duygu ve düşüncelerinden ziyade öneri yazan bireylerde oluyor. Kaç yıldır geldiğini, ne gibi destekler aldığını ve hangi yönde fayda sağlandığını yazıyorlar. Danışanlar, duygu ve düşüncelerini sözlerle bize ifade ediyorlardı. Biz de pano yöntemiyle ilerlemeye karar verdik çünkü danışanların neler istediklerini tüm hocalarımızın görmesini istedik." dedi.

"Bizim için değerli ve kıymetli notlar"

Danışanların görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Tulmaç, yazıların anı olarak biriktirildiğini ifade etti.

"Söz uçak yazı kalır" sözünden yola çıkarak böyle bir proje başlattıklarını kaydeden Tulmaç, "Ekip arkadaşlarımızla panoya asılan yazıları her hafta okuyoruz. Bunlar bizim için değerli ve kıymetli notlar. Hiçbir notu atmıyoruz. Yeni gelen danışanlar, 'Hocam buraya gelenler bırakabiliyorlar mı, memnun kalıyorlar mı?' gibi sorular soruyorlar. Biz de onlardan panoya bakmalarını istiyoruz. Yıllardır gelen danışanların bağımlılıktan nasıl kurtulduklarına dair detaylı yazıları bulunuyor. Yazıları okuyan danışanların buraya gelmek için motivasyon ve isteklerinin arttığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz
"Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi" hizmete alınıyor
Trabzon "İstiklal Madalyası"na 101 yıl sonra kavuşacak
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, HDK'nin "paralel" hükümetini "hayali" olarak niteledi
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta "kusursuz" bir ilçe oluşturuluyor

Benzer haberler

Van'da bağımlılıkla mücadele edenler duygularını YEDAM panosunda paylaşıyor

Van'da bağımlılıkla mücadele edenler duygularını YEDAM panosunda paylaşıyor

Van'da 3 bin rakımlı yayladaki kaya resimleri tescillenerek korunacak

Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı

Sahipsiz köpeklerin barındırıldığı doğal yaşam alanı 2 bin fidanla yeşillendirildi

Sahipsiz köpeklerin barındırıldığı doğal yaşam alanı 2 bin fidanla yeşillendirildi
Çivi yazılı tabletlerin çözümüyle Körzüt Kalesi'nin "Haldi'nin kutsal kenti" olduğu belirlendi

Çivi yazılı tabletlerin çözümüyle Körzüt Kalesi'nin "Haldi'nin kutsal kenti" olduğu belirlendi
Yeşilayın desteğiyle madde bağımlılığını bırakan genç hayatında yeni sayfa açtı

Yeşilayın desteğiyle madde bağımlılığını bırakan genç hayatında yeni sayfa açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet