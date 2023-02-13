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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da 158 saat sonra enkazdan çıkarılan Asima'nın isteği jelibon oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da 158 saat sonra enkazda kendisine ulaşılan 10 yaşındaki Asima Baltacı, ekiplerden jelibon istedi.

İlyas Gün   | 13.02.2023
Adıyaman'da 158 saat sonra enkazdan çıkarılan Asima'nın isteği jelibon oldu

Adıyaman

Kocaeli'den Adıyaman'a gelen Gölcük Tersane Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi enkazında 3 gün arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, 158 saat sonra enkazda 10 yaşındaki Asima Baltacı'ya ulaştı.

Küçük Asima, kurtarma çalışmaları esnasında askerlerden jelibon istedi. Bulunduğu yerden çıkarılan Asima ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, aynı binadan 3 kişiyi daha canlı çıkardı.

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