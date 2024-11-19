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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Adana Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Bekir Ömer Fansa  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Adana

Valiliğin yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.

Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı bildirildi.

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