Dolar
18.83
Euro
20.08
Altın
1,860.71
ETH/USDT
1,515.00
BTC/USDT
21,814.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Zaman Apartmanı enkazında bir kişiye ulaşan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya, Asrın felaketi

ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Tuğçenur Akgün   | 13.02.2023
ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Tuğçenur Akgün/AA

New York

ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.

Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.

Etkinliğe Amerikan-Türk kamuoyundan iş insanları, öğrenciler ve uzun süredir ABD'de yaşayan Türkler ile çok sayıda yabancı da katıldı.

Depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte farkındalık yaratmak amacıyla depremden etkilenenlere acil destek çağrıları da yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı
Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir
Hatay'da enkazda bulunan para ve kıymetli eşyalar jandarmaya teslim edildi
"Baraj duvarının çatladığı" yönünde asılsız paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi

Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor

Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir

İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir
Hatay'da enkazda bulunan para ve kıymetli eşyalar jandarmaya teslim edildi

Hatay'da enkazda bulunan para ve kıymetli eşyalar jandarmaya teslim edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet