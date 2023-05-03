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Dünya, Asrın felaketi

AB, WFP'nin Türkiye'deki depremzedelere yönelik çalışmalarına finansal katkı sağladı

Avrupa Birliği'nin (AB), 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenenlere destek olması için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) 8 milyon avro tutarında katkı yaptığı bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
AB, WFP'nin Türkiye'deki depremzedelere yönelik çalışmalarına finansal katkı sağladı

Cenevre

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, yıkıcı depremlerin ardından WFP'nin Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan gıdaların temini konusunda destek sağladığı, bugüne kadar 1 milyondan fazla Türk vatandaşı ve mülteci depremzedeye ulaştığı belirtildi.

WFP'nin kamplarda kalan yaklaşık 28 bin Suriyeli mülteciye yardım sağlamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, depremden etkilenen en savunmasız 150 binden fazla aileye nakit yardımı yapılacağı kaydedildi.

AB'nin, WFP'nin Türkiye'deki depremzedelere yönelik çalışmaları için 8 milyon avro tutarında katkı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, WFP'nin, depremden etkilenen Türk vatandaşları ve Suriyeli mültecilere destek için 80 milyon dolara ihtiyacı olduğu ancak bugüne kadar 22,1 milyon dolar katkı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Desteğin sürdürülmesi her zamankinden daha kritik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Negar Gerami, "Türkiye, depremlerin yıkıcı etkisinden kurtulmayı sürdürürken dakikalar içerisinde hayatları paramparça olan insanlara desteğin sürdürülmesi, her zamankinden daha kritik." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin finansal desteği ve Türkiye ile dayanışmaları için minnettar olduklarını vurgulayan Gerami, bu katkının ailelerini, sevdiklerini ve evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedelerin umudunun tazelenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

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