Kanada'da toplu mezarların sırrı ne?
Kanada’da son haftalarda yaşanan gelişmeler ülke tarihinin en trajik süreçlerinden birini yeniden gündeme getirdi.
Ankara
Kanada’da son haftalarda yaşanan gelişmeler ülke tarihinin en trajik süreçlerinden birini yeniden gündeme getirdi.
Ülkede tespit edilen toplu mezarlar, bir dönem uygulanan kilise okul sisteminin karanlık yönünü gözler önüne serdi.
AA, geçmişte faaliyet gösteren yatılı okulların bahçelerinde bulunan bu sahipsiz mezarların hikayesinin izini sürüyor.
Araştırmada, bir asırdan uzun bir süre Kanada genelinde uygulanan yatılı okul sisteminde yerli halkların çocuklarının maruz kaldıkları asimilasyon politikaları mercek altına alınıyor.
Bu konuyla ilgili tarihsel arka planın yanı sıra, Kanada’daki siyasal ve toplumsal aktörlerin yatılı okullardaki uygulamalar hakkındaki düşünceleri de çalışma kapsamında ele alınıyor.
Kanada’daki yerli topluluğun üyelerinden Geronimo Henry, Cowessess First Nation Yerlilerinin Şefi Cadmus Delorme ve yıllarca ülkedeki yatılı kilise okullarını yöneten Regina Katolik Kilisesi Başpiskoposu Donald Bolen ile yaptığı özel röportajlar da çalışmada yer buluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.