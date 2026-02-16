Dolar
Sağlık, Araştırma

Araştırma: Uyumadan önceki son 3 saat yemek yememek kalp sağlığını iyileştirebilir

ABD'de yapılan araştırmada, uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin, kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi.

Nuri Aydın  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Araştırma: Uyumadan önceki son 3 saat yemek yememek kalp sağlığını iyileştirebilir

İstanbul

Amerikan Northwestern Medicine tarafından yapılan bir araştırmada, son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma kapsamında fazla kilolu birinci grup uyumadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakırken, bu kişilere 13 ila 16 saatlik gece orucu tutturuldu.

İkinci grubun ise gece 11 ila 13 saatlik oruç düzenini sürdürdüğü araştırmada, tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı.

Katılımcıların kalori miktarını değil yalnızca yemek zamanını değiştirdiği araştırmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin biçimde düştüğü ve kan şekeri seviyelerinin iyileştiği tespit edildi.

Araştırmada, özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin, diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı.

Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkati çekilen araştırmada, metabolik sağlığın bozulmasının ise Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığına işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlandı.

