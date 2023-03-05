Türk denizcileri Antarktika kıtasında batimetrik ölçüm yaptı
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak, kıtada batimetrik ölçümler yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sefere katılan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı personeli, Antarktika kıtasında geçici bilim üssünün kurulduğu Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler gerçekleştirdi.
1️⃣ 7’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığımızdan personelimiz de katılarak Antarktika kıtasında geçici bilim üssümüzün kurulduğu Lystad Körfezi’nde batimetrik ölçümler gerçekleştirdi.#MSB pic.twitter.com/XUpJN3F5Nz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2023
Antarktika Bilim Seferi'nde, "Deniz Harp Okulunun 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" logosu da sergilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.