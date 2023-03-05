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Teknoloji, Antarktika Bilim Seferi

Türk denizcileri Antarktika kıtasında batimetrik ölçüm yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak, kıtada batimetrik ölçümler yaptı.

Mehmet Tosun   | 05.03.2023
Türk denizcileri Antarktika kıtasında batimetrik ölçüm yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sefere katılan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı personeli, Antarktika kıtasında geçici bilim üssünün kurulduğu Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler gerçekleştirdi.

Antarktika Bilim Seferi'nde, "Deniz Harp Okulunun 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" logosu da sergilendi.

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