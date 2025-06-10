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Dünya

Antarktika'nın bir bölgesindeki imparator penguen nüfusu, 15 yılda yüzde 22 azaldı

Antarktika Yarımadası, Weddell ve Bellingshausen denizlerini kapsayan bölgedeki imparator penguen nüfusunun, 15 yılda yüzde 22 azaldığı saptandı.

Irmak Akcan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Antarktika'nın bir bölgesindeki imparator penguen nüfusu, 15 yılda yüzde 22 azaldı

Ankara

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nün (BAS) internet sitesinde paylaşılan çalışmada araştırmacılar, bölgede 2009 ve 2024 yılları arasında elde edilen uydu görüntülerinden bölgede yaşayan imparator penguen kolonisini inceledi.

Araştırmacılar, imparator penguenlerin belirlenen tarihler arasında yüzde 22 azaldığını tespit etti.

İmparator penguen nüfusunun azalmasının deniz buzlarının erimesinden kaynaklandığı kaydedildi.

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Araştırma kapsamında, mevcut küresel ısınma oranları devam ederse penguenlerin 2100 yılına kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı tahmin edildi.

Verileri analiz eden araştırmacı Peter Fretwell, "Deniz buzu penguenler için çok önemli, çünkü deniz buzu üzerinde ürüyorlar ve deniz buzu üzerinde besleniyorlar." dedi.

Deniz buzunun iklim değişimi sebebiyle yılın erken dönemlerinde kırılmasının leopar fokları ve orkalar gibi yırtıcıların kolonilere yaklaşmasına neden olduğunu belirten Fretwell, "Isınan okyanus sıcaklıkları ve değişen yağış düzenleri de penguen yavrularının hayatta kalma oranını etkileyebilir." ifadesini ekledi.

İncelenen koloniler, Antarktika'da yaşayan toplam imparator penguen nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu temsil ediyor.

Araştırma, "Nature Communications: Earth & Environment" dergisinde yayımlandı.

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