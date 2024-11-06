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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Uzmanlar, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesini değerlendirdi

Uzmanlar, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin küresel piyasalar ve Türkiye'ye etkisini değerlendirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Uzmanlar, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesini değerlendirdi

İstanbul

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Donald Trump'ın daha korumacı politikalar uygulayacağının göründüğünü belirtti.

Dünyanın globalleşmeden daha fazla bölgeselleşme eğiliminde olacağını ifade eden Aslanoğlu, özellikle Trump'ın Avrupa'ya karşı bir ticaret savaşı başlatma ihtimali olduğunu, bu durumun zaten yavaş büyüyen yaşlı nüfusu nedeniyle demografik olarak iç talebi zayıf Avrupa'nın dış talepte Çin'den sonra yeni bir sorunla karşılaşması anlamına geleceğini aktardı.

Sonuç olarak Avrupa'nın büyümesini olumsuz etkileyebilecek bir tablo çıkabileceğini dile getiren Aslanoğlu, bunun da Türkiye'nin ihracatı ve büyümesi anlamında olumsuzluklar içerebileceğini söyledi.

Aslanoğlu, "Bunun yanında Rusya ile daha yakın olacağını tahmin ettiğimiz Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitişini başlatabilmesi ve arkasından bölgedeki normalleşme, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölge ticareti açısından yaptırımların azalması gibi olumlu yansımalarla Türkiye'ye gelebilir." dedi.

Ayrıca Trump'ın daha çok vergi indirimlerine yönelme ihtimali ve harcamaları da artırma eğiliminin muhtemelen bütçe açığını artıracağı için ABD'de faizlere baskı yapmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Aslanoğlu, ABD'de faizlerin yüksek olması ve korumacı politikaların genelde güvenli liman arayışını artıracağı için Türkiye ve benzeri ülkelere sermaye girişlerinin belki daha sıkıntılı, zorlu olabileceğini aktardı.

Aslanoğlu, "Trump'ın jeopolitik dengeler konusunda nasıl adım atacağı özellikle Orta Doğu'nun bir barış ortamına mı yoksa daha kaotik bir duruma gidip gitmeyeceğinin de dolaylı yoldan Türkiye ekonomisi üzerinde etkileri olacaktır. Umarım barış ortamı tesis olur. Böyle bir durum Türkiye için elbette çok daha pozitif yansımaları olacak sonuçlar getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Avro/dolar paritesi 1 seviyesinin altına inebilir

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, Trump'ın miting söylemlerinde dünyaya ek vergiler getireceğini diğer taraftan da ABD'deki vergi indirimlerinin önünü açacağına dair ifadelerinin olduğunu anımsattı.

Ek vergileri getirmesinin dolar endeksinin 2025'in ortalarında 110 seviyelerine çıkmasına neden olabileceğini belirten Demirkol, dolayısıyla Trump'ın görevde kaldığı süre boyunca dünyada doların güçleneceği bir trende girildiğini kaydetti.

Diğer taraftan doların güçlenmesiyle aynı zamanda dolar endeksindeki avro payının azaltacağından dolayı avro/dolar paritesinde kısa vadede olması bile orta ve uzun vadede 1 seviyelerinin hatta altının görülebileceğini söyleyen Demirkol, Türkiye'nin dolar bazlı ticaretine ABD'den ek vergilerin gelmesinin girdi maliyetlerinin artmasına neden olacağını söyledi.

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