Dolar
34.24
Euro
36.79
Altın
2,721.51
ETH/USDT
2,618.20
BTC/USDT
73,643.00
BIST 100
8,856.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Avrupa Birliği, ABD'de zaferini ilan eden Trump'la birlikte çalışma çağrısı yaptı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ı güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışmaya davet ederken, AB Konseyi Başkanı Michel de AB'nin güçlü ve egemen bir ortak olarak stratejik gündeminde ilerleyeceği mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Avrupa Birliği, ABD'de zaferini ilan eden Trump'la birlikte çalışma çağrısı yaptı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Michel'den AB'nin kendi yolunda ilerleyeceği mesajı

Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini kaydetti.

Trump'ın ABD'ye liderlik ettiği 2017-2021 yıllarındaki ilk dönemde, Washington-Brüksel hattı ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

AB yönetimi, bir süredir olası Trump zaferi için hazırlık çalışmaları yapıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldüq
Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ı ziyaret edecek
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor
Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarında 273 bin 511 başvurunun 114 bin 346'sı anlaşmayla sonuçlanmış

Benzer haberler

ABD seçimlerinde Demokratlarda hüzün, Cumhuriyetçilerde coşku hakim

ABD seçimlerinde Demokratlarda hüzün, Cumhuriyetçilerde coşku hakim

Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisseleri, Trump'ın zaferini ilan etmesiyle düşüşe geçti

Trump’ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle dolar ve Bitcoin yükseldi

Zelenskiy: Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum

Zelenskiy: Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum
Avrupa Birliği, ABD'de zaferini ilan eden Trump'la birlikte çalışma çağrısı yaptı

Avrupa Birliği, ABD'de zaferini ilan eden Trump'la birlikte çalışma çağrısı yaptı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar ne söylüyor?

ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar ne söylüyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet