Dünya

Axios: Witkoff ve Erakçi olası bir nükleer anlaşma için Türkiye'de bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Axios: Witkoff ve Erakçi olası bir nükleer anlaşma için Türkiye'de bir araya gelecek

Ankara

Axios platformunun, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff, İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşecek.

Witkoff'un daha sonra 4-5 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna ile üçlü barış görüşmeleri için Abu Dabi'ye gitmesi bekleniyor.

Daha sonra Witkoff, Erakçi ile ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.

Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunuldu.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

