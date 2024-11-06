Rusya: Savaşın bitirilmesi için somut eylemler gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ın "savaşı bitireceği" yönünde açıklamasına ilişkin, "Somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi.
Moskova
Zaharova, Rossiya devlet televizyon kanalına, Donald Trump’ın ABD seçiminde zafer elde etmesinin Rusya açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi.
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Amerikan seçim sürecinin yıllardır krize dönüştüğüne dikkati çeken Zaharova, ülkedeki iç çekişmelerin kaosa girmesinden korkulduğunu ifade etti.
Zaharova, Trump’ın zafer konuşmasına, hem seçmenlerini tebrik ederek hem de Amerika’nın hasta olduğunu ve bu sorunları Amerikan toplumunun çözmesi gerektiğini söyleyerek başladığını hatırlatarak, "Bu, ultra liberal çevrelerin Amerikalılara ve diğer herkese dayattığı Amerika’nın diğerlerinden önde olduğu ve geri kalanların problemleri olduğu, yalnızca ABD’nin başkalarının sorunlarını nasıl çözeceğini bildiği şeklindeki ideolojiden temelden farklıdır.” diye konuştu.
Sözcü Zaharova, ABD seçiminde zafer tebriki alanların söze Amerika’nın kendi sorunlarıyla başlaması gerektiğinin farkına varmalarının önemli bir ilerleme olduğunun altını çizdi.
Trump'ın "Amerika'yı yeniden sağlıklı yapalım." ifadesini anımsatan Zaharova, bu sözleri dünyanın her yerindeki pek çok kişinin duymak istediğini, çünkü Amerikan yönetimleri tarafından başlatılan çatışmalar ve savaşların gezegene zarar verdiğini dile getirdi.
Sözcü Zaharova, "Bugün tamamen sorumsuz Amerikalı politikacıların suçuyla başlatılan çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği tezi dile getirildi. Elbette bu tezlerin ardından herkesin yöneleceği somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Kamala Harris'in işi bitti"
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyleyerek, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını bildirdi.
Medvedev, X hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kremlin, Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirme sözlerini itidalle karşıladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması ve konuşması hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Seçimlerin ABD’nin iç meselesi olduğunu belirten Peskov, ABD'deki bilgi akışını dikkatle izlediklerini, oradan gelen sözleri analiz ettiklerini dile getirdi.
Peskov, Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitireceğine yönelik açıklamaları ile ilgili olarak, atılacak ilk adımlardan sonuç çıkaracaklarını bildirdi.
Varsayımlar üzerinden muhakeme yapmanın uygun olmadığını kaydeden Peskov, “Artık zaferden sonra, Oval Ofis'e girmeye hazırlanırken veya Oval Ofis'e girerken bazen açıklamalar farklı bir tona bürünüyor. Bu nedenle her şeyi dikkatle analiz ettiğimizi, her şeyi gözlemlediğimizi, somut kelimelere ve adımlara dayanarak sonuçlar çıkaracağımızı söylüyoruz. ” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Trump'ı seçimden dolayı tebrik etme planlarına yönelik bilgisi olmadığını bildiren Peskov, "Devletimize karşı hem doğrudan hem de dolaylı olarak savaşa girmiş, dost olmayan bir ülkeden bahsettiğimizi unutmayalım." ifadelerini kullandı.
Putin, Trump ile görüşmeye açık
Rus lider Putin’in seçim zaferinden sonra Trump ile bir telefon görüşmesine hazır olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Bunun bize sorulmaması gerekiyor. Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa açık olduğunu hatırlatırım. Bu bizim tutarlı tavrımızdır, dünya da bunu bilmektedir. Gerisi için bazı somut adımları bekleyelim." dedi.
Rusya-ABD ilişkilerinin halihazırda en düşük seviyede olduğunu anımsatan Peskov, ilişkilerin daha da kötüleşmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Peskov, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl gelişeceğinin ABD'nin yeni yönetimine bağlı olacağının altını çizdi.
Putin’in ABD ile adalete, eşitliğe dayalı ve iki tarafın birbirinin kaygılarını anlayacak diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Peskov, Washington'un karşıt tutumunun şimdilik değişip değişmeyeceğini, Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanının göreve başlamasıyla netlik kazanacağını belirtti.
Peskov, Trump’ın seçim kampanyası sırasında oldukça sert açıklamalar yapsa da uluslararası alanda barışçıl emellerini dile getiren, savaşları durdurmaya ve yeni savaşları engellemeye yönelik açıklamaları olduğunu anımsattı.
ABD’deki seçimlere Rusya’nın müdahalesi suçlamalarını da reddeden Peskov, kimsenin iç işlerine karışma niyetinde olmadıklarını ve Rusya’nın çıkarlarını koruma konusunda son derece kararlı durduklarını dile getirdi.