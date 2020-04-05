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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 05.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne üstlendiği misyonu özveriyle yerine getiren AA'nın, Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, mesajında, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

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