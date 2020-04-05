Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Kurtuluş Savaşımızdan bugüne üstlendiği misyonu özveriyle yerine getiren @anadoluajansi, Türkiye’nin güçlü sesi olmaya devam etmektedir. Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 5, 2020
Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne üstlendiği misyonu özveriyle yerine getiren AA'nın, Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, mesajında, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.