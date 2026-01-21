Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

YÖK Başkanı Özvar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şeyma Güven  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
YÖK Başkanı Özvar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Özvar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Özvar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.


Aynı Şemsiyenin Altında - İzmir'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

Özvar, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçti.


Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen’in sağlık durumu kötüleşiyor

"Her yıl fotoğrafların gücü artıyor"

Prof. Dr. Özvar, Anadolu Ajansının artık gelenekselleşen Yılın Kareleri oylamasının, her yıl fotoğraflarla insanları derinden etkilediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilhassa Gazze ile ilgili fotoğraflar hakikaten içimizi tekrar dağladı. Ama her şeyden öte çok başarılı, 112 fotoğrafın tercihe sunulmuş olması ve birbirinden kıymetli fotoğrafların hep birlikte arzı endam etmeleri çok önemli. Anadolu Ajansı çalışanlarının ortaya koyduğu ve geliştirdiği kapasitenin ne kadar yüksek olduğunu, hep birlikte bu fotoğraflarla anlama fırsatını yakaladık."

Her bir kategoride sunulan fotoğrafların insanlarda uyandırdığı duygulara ve ortaya koyduğu etkiye değinen Özvar, "Her yıl fotoğrafların gücü artıyor, bizler açısından da tercih etmek daha da zorlaşıyor. Fotoğrafların vermiş olduğu mesajları da anlamak lazım. Sadece ulusal, mahalli veya milli değil, uluslararası alanda küresel eğilimleri de yansıtması bakımından fotoğrafların seçime sunulmuş olmasını çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

