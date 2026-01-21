Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Kazancı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Kazancı, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı fotoğraflarına oy veren Kazancı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli fotoğraflarını oyladı.

"Her biri ayrı emek barındıran kareler"

Kazancı, fotoğrafın yalnızca bir anı olmadığını, aynı zamanda toplumsal hafızayı da kayıt altına aldığını belirterek, bazen tek bir fotoğraf karesinin, olayların arka planını, etkisini ve insan hikayesini tek bir çerçevede anlatabildiğini söyledi.

Anadolu Ajansının yıllar içinde oluşturduğu bu görsel birikimin son derece değerli olduğunu dile getiren Kazancı, "Her biri ayrı emek barındıran kareler arasında tercih yapmak hiç kolay olmadı. Sahada özveriyle görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

