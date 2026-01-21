Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ekşioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Salih Okuroğlu  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ekşioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Viyana

Ekşioğlu lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Büyükelçi Ekşioğlu,"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini tarafından çekilen “Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı. Gazze’deki soykırımın Muhammed bebek dahil nice çocuğu açlığa mahkum ettiğine dikkat çeken Büyükelçi, vicdanlara seslenen bu kareyi son derece etkileyici bulduğunu belirtti.

“Portre” kategorisindeki tercihini Dilara İrem Sancar’ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana kullanan Ekşioğlu, "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını oyladı.

Ekşioğlu, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz’un çektiği “Sevgi Koridoru” isimli fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin’in "Ay seferi" fotoğrafından yana oy kullandı.

Oylama

AA tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



