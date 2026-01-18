Turkcell Genel Müdürü Koç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Koç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Koç, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" adlı karelerini tercih etti.
"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğraflarına oy veren Koç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" isimli fotoğraflarını oyladı.
"Hem bugün hem de yarın için çok kıymetli bir arşiv"
Koç, görsel anlatımın habercilikteki gücüne dikkati çekerek, içinde bulunulan çağda bir haberi yalnızca duymak ya da okumak değil, onu bütün boyutlarıyla görmenin de büyük önem taşıdığını söyledi.
Bir fotoğraf karesinin yaşanan anın duygusunu ve gerçekliğini tek bir çerçevede aktarabildiğine işaret eden Koç, "Anadolu Ajansının sahadaki bu güçlü görsel hafızası hem bugün hem de yarın için çok kıymetli bir arşiv oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Birbirinden çarpıcı ve başarılı adaylar arasında seçim yapmanın zor olduğunu söyleyen Koç, "Her biri büyük emek ve sabırla yakalanmış karelerde kimi zaman insanlığın en zor anlarını, kimi zaman da hayatın içindeki umudu görmek mümkün. Bu değerli çalışmaları bizlerle buluşturan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.