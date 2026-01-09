Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
TBMM
Kaya, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Bülent Kaya, Gazze: "Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze`de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" isimli fotoğraflarını seçti.
Oylamanın ardından Kaya, AA muhabirine, Filistin'deki saldırılar nedeniyle duyarlılığın oluşması için daha çok Gazze temalı fotoğrafları seçtiğini belirtti.
Her bir fotoğrafın birbirinden değerli, büyük emekler verilmiş bir sanat eseri gibi göründüğünü vurgulayan Kaya, "Bütün fotoğraflar seçim yapmakta insanı zorlayan ve her biri ödüle layık fotoğraflardır. AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.
Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.