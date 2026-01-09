Dolar
43.14
Euro
50.27
Altın
4,473.16
ETH/USDT
3,095.80
BTC/USDT
90,440.00
BIST 100
12,148.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Bilgin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adem Balta  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Bilgin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

TBMM

Bilgin, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Daniel Cardenas'ın "Vakur", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını oylayan Bilgin, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı


Vakur


Alaz atlı


Gelenek ailede başlar


Dolunaya inat


Dolunay sefası

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 58 zanlı adliyede
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı
Mehmetçiğin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Bilgin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Bilgin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet