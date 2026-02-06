Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adam Abu-bashal  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Büyükelçi Poroy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Poroy, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde, oyunu Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesinden yana kullanan Poroy, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'un "Kaptan" fotoğrafını oyladı.

Poroy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde, İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

