Dolar
43.48
Euro
51.40
Altın
4,913.88
ETH/USDT
2,138.40
BTC/USDT
74,160.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Buğrahan Ayhan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Özdil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", Emin Sansar'ın "Kutlamalar", Khames Alrefi'nin "Tarihin Şahidi" fotoğraflarını, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını seçen Özdil, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğraflarını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarını oyladı.


Alaz Atlı - İspanya'da 18. yüzyıldan kalma gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Özdil, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise tercihini Moiz Salhi'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen karesinden yana kullandı.


Umut - Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde sığınan çocuk bir güvercinle vakit geçiriyor

"Birinden birini seçmek elbette zor"

Özdil, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun yıllardır AA'nın fotoğraf alanındaki çalışmalarını büyük takdirle takip ettiğini söyledi.

Bu yıl oylamada Gazze'ye ilişkin fotoğrafların öne çıktığını, buna yönelik özel bir kategori de açıldığını belirten Özdil, bundan dolayı AA'ya teşekkürlerini ileterek, "Gazze ile ilgili fotoğraflara bakmak çok rahat değil. İnsanı rahatsız eden bir tarafı var bu fotoğraflara bakmanın ama bu rahatsızlık da insanda bir taraftan utanç duygusunu da uyandırıyor. Çünkü bizim bakmaktan rahatsız olduğumuz manzaraları oradaki kardeşlerimiz günlük hayatta sürekli yaşıyorlar. İnşallah bu meselenin de insan onuruna uygun bir şekilde çözülmesini, oradaki kardeşlerimizin özgürlüklerine, memleketlerine kavuşmalarını hevesle bekliyoruz." dedi.

Fotoğrafların her birinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özdil, "Dolayısıyla birinden birini seçmek elbette zor. Ama herkes gibi baktığınızda sizi bir tarafından yakalayan kareleri elimden geldiğince seçmeye çalıştım." diye konuştu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı
Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
SGK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği protokolü imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular başladı

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
AJet filosuna 3 yeni nesil uçak daha katıldı

AJet filosuna 3 yeni nesil uçak daha katıldı
BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet