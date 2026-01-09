Dolar
43.14
Euro
50.27
Altın
4,473.16
ETH/USDT
3,095.80
BTC/USDT
90,440.00
BIST 100
12,148.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Kendir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emrullah Cesur, Fatih Gökbulut  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Kendir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Kendir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kendir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

Koramiral Kendir, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seneki fotoğraflar her yıl olduğu gibi gerçekten çok güzel, her biri bir sanat eseri. Kategoriler artmış, her geçen sene çekilen fotoğraflardan seçmekte güçlük çekiyorum. Bu da her geçen sene bu etkinliğin kalitesinin arttığının bir göstergesi. Bu yıl da son derece güzel fotoğraflar seçilmiş."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 58 zanlı adliyede
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı
Mehmetçiğin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Kendir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Paralimpik milli atıcı Karagöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Karagöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet