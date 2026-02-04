Dolar
43.52
Euro
51.41
Altın
4,957.55
ETH/USDT
2,160.70
BTC/USDT
73,546.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Zeynep Taşcıoğlu/AA

Ankara

Büyükelçi Sazali, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Sazali, fotoğrafı seçme sebebinin oldukça basit olduğunu, insanlığın trajedisini tasvir ettiğini söyledi.

Sazali, fotoğrafa ilişkin, "Bir anne çocuğuna bu yoksunluk duygusuyla bakmamalı, bu çok üzücü. Kimsenin yüzü böyle bakmamalı, ne bir annenin ne de bir babanın." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sazali, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini oylayarak, "Bu hayatın neşesi. Bir anne çocuğunu gördüğü her an mutlu olur. Annem, 1973'te doğduğumda, yaptığım ilk şeyin ona gülümsemek olduğunu söylerdi. Bu fotoğraf bana annemi hatırlatıyor." dedi.

Sazali, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğraflarını oyladı.

​​​​​"Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını seçen Sazali, fotoğrafın bir annenin gücünü yansıttığını, yeterli imkanlar olmasa bile annenin çocuğu için her zaman bir rehber ve ışık olduğunu belirtti.

Sazali, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih etti ve sporun herkes için olduğunu kaydetti.

Genel olarak bakıldığında, fotoğrafların hayatı tasvir ettiğini dile getiren Sazali, onların, hayatın sadece bir trajediden ibaret olmadığını, beklentiler ve fırsatlarla dolu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Büyükelçi Sazali, "Bence fotoğraflar bize çeşitliliğin olduğunu, birbirimizi tanımamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Göç İdaresi Başkanı Kök, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ordu'da karla mücadele ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malezya, Grok'a yönelik erişim kısıtlamasını kaldırdı

Malezya, Grok'a yönelik erişim kısıtlamasını kaldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet