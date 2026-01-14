Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Malatya Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Okan Coşkun  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Malatya Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

 

Vali Yavuz, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ile Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Vali Yavuz, "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini oyladı.


İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu


Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi


Yılların ardından

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Vali Yavuz, "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğrafına oy verdi.


Göklerin fatihi


Yıldızlar sahnede

Yavuz, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı fotoğraflarını seçti.


Sürü


Ay seferi

Vali Yavuz, emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek, başarı diledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

