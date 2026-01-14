Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Antalya Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Antalya Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yiğithan Yıldız/AA

Antalya

Vali Şahin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğraflarını tercih eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı karelere oy verdi.

"Artık onlara fotoğraf sanatçısı demek lazım"

Vali Şahin, AA foto muhabirlerinin her yıl birbirinden güzel fotoğraflar, birbirinden çarpıcı kareler yakaladığını belirterek, "Artık onlara fotoğraf sanatçısı demek lazım." ifadesini kullandı.

Fotoğraflara bakarken 1 yılın yeniden yaşandığını dile getiren Şahin, "Geçen yılki fotoğraflarda hoş kareler de var. Bu kadar acının, üzüntünün, gözyaşının olduğu bir dünyada arada gülümsemeye de ihtiyacımız var. Bize onu hatırlattı. Gazze ile ilgili çok çarpıcı fotoğraflar yakalamışlar. Bizde etki bırakanlardan birkaçını tercih ettik." diye konuştu.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Vali Şahin'e AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Tanık" kitabını hediye etti.

