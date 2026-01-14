Dolar
43.18
Euro
50.36
Altın
4,633.89
ETH/USDT
3,292.60
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
12,351.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Trabzon'daki Kıbrıs Gazileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'da yaşayan Kıbrıs Gazileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hatice Diler  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Trabzon'daki Kıbrıs Gazileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Gaziler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu ile gaziler, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren gaziler, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli fotoğrafını tercih etti.

Sağıroğlu, Anadolu Ajansının dünyanın her yerindeki olayları fotoğraflayarak insanlara duyurduğunu söyledi.

Savaşın ne demek olduğunu bildiklerini dile getiren Sağıroğlu, "Savaş fotoğraflarını sizin albümünüzde görmek bizi bir daha eski yıllara götürdü. Özellikle Gazze'de gördüğümüz fotoğraflarda üzüntüden çok bir şey yapamayacağımızın sıkıntısı içerisine girdik." dedi.

Filistinlilerin gıdaya ulaşma konusunda yaşadığı drama da dikkati çeken Sağıroğlu, seçim yaparken çok duygulandıklarını belirtti.

Sağıroğlu, AA ve muhabirlerine teşekkür ederek, diğer kategorilerde de çok güzel fotoğrafların yer aldığını ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
Yeşilay Başkanı Dinç, kumar bağımlılığında güncel verileri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzon'daki Kıbrıs Gazileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'daki Kıbrıs Gazileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malatya Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor

Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor
Sümela Manastırı 2025'te 514 bin 596 ziyaretçi ağırladı

Sümela Manastırı 2025'te 514 bin 596 ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet