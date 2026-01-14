Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Aydın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına dönmesine ilişkin fotoğrafını tercih eden Aydın, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" konulu karesini seçti.
Aydın, Gazze'ye dair bir kategorinin olmasının önemine değinerek, "Gazze kategorisindeki fotoğrafların her biri Gazze'de yaşananlara dair çok fazla şey anlatıyor. Fotoğraf tekniği olarak da çok güzel fotoğraflar ama bir tanesi var ki Gazze'yi tam anlatıyor. Bu insanlar orayı terk etmiyorlar. Gazzeli'yi en güzel bu fotoğraf anlatıyor." dedi.
"Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos" fotoğrafına oy veren Aydın, "ABD'de de böyle fotoğraflar oluyormuş. Oluşturmak istediği algı dünyanın cenneti ABD. Cennette böyle bir görüntü olur mu? ABD'nin gerçeklerini gösteriyor bu fotoğraf." değerlendirmesini yaptı.
Aydın, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini oylayarak, "İlk baktığınızda normal gördüklerinizin dışında olması lazım. Birbirinden güzel fotoğrafların içinde farklı olanı ararsınız. Bu fotoğraf biraz ölümü ve yok olmayı hatırlatıyor. Doğa bize hep güzelliklerle kendini anlatır ama burada güzelliğin ötesinde bir mesajı var." diye konuştu.
"Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafından yana kullanan Aydın, "O vakitler ben de Etiyopya'daydım. Namazı stadyumun içinde kılmıştık. Bu renklilik gerçekten çok etkileyici. Bu bir kompozisyon becerisidir. Beni çok etkilemişti." ifadelerini kullandı.
"Anadolu Ajansı, gösterilmek istenmeyen olayları dünyanın görmesini sağlıyor"
Aydın, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA'nın bu projeyle sadece bir fotoğraf yarışması yapmadığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Anadolu Ajansı, dünyada gösterilmek istenmeyen olayları, yerleri, yaşanmışlıkları dünyanın görmesini sağlıyor. Bu yönüyle aslında son yıllarda devrim niteliğinde bir çıkıştır bu çıkış. Bu yönüyle ben Anadolu Ajansını canıgönülden tebrik ediyorum. Gazze'deki yaşanmışlıklar bugün dünya tarafından net bir şekilde anlaşılabiliyorsa, değerlendirilebiliyorsa, orada ne olup ne bittiği anlaşılabiliyorsa bu büyük ölçüde Anadolu Ajansı sayesinde olmuştur."
Fotoğrafın sadece estetik, görseli kalıcı kılmak değil, bugünü geleceğe aktarmak da olduğunu ifade eden Aydın, "Anadolu Ajansı, müesses nizamın geleceğe aktarmak istemediği birçok olayı fotoğrafla aktarmış oluyor. Her yıl daha güzel fotoğraflar görüyoruz. Emeği olan bütün herkesi canıgönülden tebrik ediyorum, kutluyorum." dedi.
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar kadar devam edecek.