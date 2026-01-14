Dolar
43.17
Euro
50.32
Altın
4,638.05
ETH/USDT
3,331.00
BTC/USDT
95,110.00
BIST 100
12,395.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cankut Taşdan, Emrullah Cesur  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Vali Şahin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.


Kutlamalar


Hareket zamanı


Sevgi koridoru


Her şeye rağmen

Şahin, "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçti.


Hayat siyah beyaz


Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Fotoğrafları seçmek oldukça zor oldu. Tüm sanatçılarımızın, muhabirlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Güzel enstantaneler yakalamışlar. Düşündüren, hem zaman zaman bizi ileriye yönelik olarak umutlandıran kareler. Seçmekte zorlandım doğrusu." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yuvacık ve Gölköy barajlarında su seviyesi son yağışlarla yükseldi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
AYM'den Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'ndaki disiplin cezası hükmüne iptal
Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı
Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum'da gazeteci yetiştiren akademisyenler, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Erzurum'da gazeteci yetiştiren akademisyenler, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Adıyaman'da maden işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adıyaman'da maden işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet