Dolar
43.17
Euro
50.40
Altın
4,583.95
ETH/USDT
3,135.40
BTC/USDT
92,237.00
BIST 100
12,302.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökhan Balcı  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Yörük, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğraflarına oy veren Yörük, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" adlı fotoğraflarını tercih eden Yörük, "Günlük Hayat" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğrafını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sözbilir, Güzelhisar Fayı'ndaki hareketliliği değerlendirdi
Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi
Zübeyde Hanım vefatının 103. yılında anılıyor
Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır
Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HEAŞ Genel Müdürü Kacır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet