Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
90,692.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Gazeteci Hasan Coşkun'un objektifinden çıkan fotoğraflardan oluşan "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları Sergisi" Sakarya'da açıldı.

Emre Ayvaz  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında açılan sergide, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Ekonomi gazetesi Sakarya Temsilcisi Coşkun'un 32 fotoğrafı yer alıyor.

Birçok su canlısının fotoğrafının bulunduğu sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

"Sakarya'dan Gazze'ye" temasıyla düzenlenen sergi, 16 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serginin açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Coşkun'un önemli bir çalışmaya imza atarak farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Sapanca Gölü'nün Sakarya'nın geleceği olduğunu vurgulayan Kocacık, "Su hayattır, Sapanca Gölü, Sakarya'ya hayat veriyor. Sapanca Gölü'ne bakmak Sakarya'nın geleceğine sahip çıkmak anlamına geliyor. Sapanca Gölü'ndeki çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum, her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum." dedi.

Kocacık, serginin aynı zamanda Gazze'ye destek için de düzenlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür.' Gazze'de yaşanan soykırımı bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah oradaki Müslüman kardeşlerimiz bir an önce barışa, huzura kavuşur." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Coşkun'u kutlayarak, Sapanca Gölü'ndeki çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Alemdar da Coşkun'u farkındalık oluşturan çalışmasından dolayı tebrik ederek, "Suyun kıymetini bilmekle beraber daha hassas ve dikkatli davranmaya, kullanırken koruma dengesini de göz ardı etmeden 'Su Hayattır' sloganımıza uygun Sapanca Gölü'nü korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Coşkun ise bugüne anlam katmak istediklerini belirterek, "Amacımız Sapanca Gölü'ndeki son zamanlarda yaşanan gelişmelere dikkati çekmek. Sanatsal ve çevre faaliyetini hayra dönüştürmek istedik. Bu konuda tablolardan elde edeceğimiz geliri Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız. Bu konuda bize destek olan bütün kurum ve kuruluşlar ile sergiye gelenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, gazeteciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Kendir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ve Braille alfabesiyle ezberledi

Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ve Braille alfabesiyle ezberledi
Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet