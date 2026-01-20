Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kilis
Kalaylı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Kalaylı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karesini, "Portre"de de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.
Sarmanla Sarılan - Huzurevi sakinleri patili dostları için "kedi huzurevi" kurdu
"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve "Doğal Yaşam ve Çevre"de de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini oylayan Kalaylı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını tercih etti.
Statların Dili - Galatasaray - Bodo/Glimt
Kalaylı, seçkide yer alan fotoğrafların tamamının değerli olduğunu ve her karenin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirtti.
Sürü - Nemrut Dağı eteklerinde zorlu yayla yolculuğu
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.