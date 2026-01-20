Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,732.23
ETH/USDT
3,108.20
BTC/USDT
91,348.00
BIST 100
12,802.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Özcan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kalaylı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kalaylı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karesini, "Portre"de de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.


Sarmanla Sarılan - Huzurevi sakinleri patili dostları için "kedi huzurevi" kurdu

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve "Doğal Yaşam ve Çevre"de de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini oylayan Kalaylı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını tercih etti.


Statların Dili - Galatasaray - Bodo/Glimt

Kalaylı, seçkide yer alan fotoğrafların tamamının değerli olduğunu ve her karenin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirtti.


Sürü - Nemrut Dağı eteklerinde zorlu yayla yolculuğu

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İzmir'den uğurlandı
Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Geçen yıl 8,4 milyon kimlik kartı işlemi yapıldı
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi davasında karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bakan Yumaklı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yarım asırlık yorgan ustası mesleğini kadınlara öğretiyor

Yarım asırlık yorgan ustası mesleğini kadınlara öğretiyor
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Diaz de Leon, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Diaz de Leon, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet