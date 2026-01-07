Dolar
43.06
Euro
50.31
Altın
4,464.80
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,808.00
BIST 100
12,091.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mücahit Türetken  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Tuncel, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Müftü Tuncel'i makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, oylama hakkında Tuncel'e bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tuncel, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde "Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" fotoğrafını tercih etti.


Kutlamalar


Aduken!


Sürü


Döner dolunay dolabı

Tuncel bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.


İsrail`in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu


Annesinin biriciği

Müftü Tuncel, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, ayetin kelime anlamının işaret, Kur'an'a göre insanın da bir ayet olduğunu ifade etti.

"Bu fotoğraflar aslında, bu ayetleri yakalamış çoğunlukla." diyen Tuncel, şunları kaydetti:

"Allah'ın varlığına işaret eden her şeye ayet diyor Kur'an-ı Kerim. Güneş, ay, gece ve gündüz birer ayettir. Fotoğrafları incelerken farklı ayetlerin farklı yansımalarını gördüm. Birisinde hayvanların yaylaya çıkışı, bir başkasında dolunay ile yeryüzündeki insan yapımı dönme dolabın aynı karede buluşturulması. Bir tanesi bizzat Cenab-ı Hakk'ın yapımı olan bir hadise, dolunay. Altında Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanın ürünü olan bir şey. Dolayısıyla o ikisinin birleşmesi bence çok kıymetliydi."

Yılın Kareleri'nde bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisine ayrı bir parantez açan Tuncel, kategorideki tüm fotoğrafların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşananlara değinen Tuncel, "Asırlar evvel Firavun'un kendilerine maruz bıraktığı zulmü, bugün İsrailoğulları'nın Gazze'lilere yapması da tarihin en enteresan bir cilvesi olarak dikkat çekici ve o fotoğrafın o kareyi yakalaması da çok kıymetliydi. Umarım, insanlık için ya da farkındalık için vesile olmuş olur." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Kırklareli'nde AFAD personeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, favori AA karelerini seçti

Edirne Valisi Yunus Sezer, favori AA karelerini seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet