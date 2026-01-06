Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Kırklareli'nde AFAD personeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özgün Tiran  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Kırklareli'nde AFAD personeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Arama kurtarma ekibinden İlker Dengiz, Atilla Daloğlu ile Burhan Başaran, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

Dengiz, Daloğlu ve Başaran, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" adlı karelerini tercih etti.

Ekip, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

