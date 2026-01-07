İstanbul Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Istanbul
Vali Gül'ü makamında ziyaret eden AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdi.
İstanbul Valisi Gül, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Gül, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" ve "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karesini tercih etti.
Bir Güneş Doğuyor - İstanbul’da ‘’Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” yürüyüşü
Gül, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.
Statların Dili - Galatasaray - Bodo/Glimt
AA muhabirleri ve fotomuhabirlerinin 7/24 alanda olduğunu belirten Gül, hayata dair her kareyi en iyi şekilde yakaladıklarını söyledi.
AA fotomuhabirlerini tebrik eden Gül, "Tarihe not düşme, tarih sayfalarında bu yaşanan olayların yer almasına çok önemli katkı sunuyorsunuz. Anadolu Ajansının Genel Müdürü'nden muhabirine kadar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Süt Kuzusu - Tuncelili besiciler baharın müjdecisi oğlak ve kuzuları büyütme telaşında
Bu yıl hazırlanan 6 kategorideki fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Gül, hepsinin birbirinden güzel olduğunu kaydetti.
Yılın Kareleri'nde bu yıla özel hazırlanan "Gazze: Açlık" kategorisine değinen Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Özellikle Gazze ile ilgili fotoğrafları seçerken tabiri caizse boğazımız düğümlendi. Her bir fotoğrafta ayrı bir acı, her bir fotoğrafta ayrı bir ızdırap gördük. Maalesef insanlığın yüz karası. Burada da sizlere düşen bunu yüzyıllar sonra gelecek insanlara aktarmanız. Dolayısıyla herhalde 100 sene sonra, 500 sene sonra en önemli kanıtların başında bu çekilen fotoğraflar kalacak."
Rastgeldi - Senegalli kadınların mahremiyeti: Soutoureu
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.