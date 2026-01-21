Dolar
43.30
Euro
50.74
Altın
4,863.69
ETH/USDT
2,967.20
BTC/USDT
89,313.00
BIST 100
12,614.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elif Özlem Çelikler  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Çelenk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışma kapsamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Çelenk, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'nun "Sarmanla sarılan", "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" adlı fotoğraflarına oy veren Çelenk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" isimli fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraflar arasında tercih yapmanın kolay olmadığını belirten Çelenk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji’den bazı bölgeler için kar ve sağanak uyarısı
İletişim Başkanı Duran: Dijital ekosistem kişisel verilerin kötüye kullanıma zemin hazırlamakta
Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Milli okçu Mete Gazoz ve teknik direktör Ergin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Büyükelçi Hakan Çakıl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Büyükelçi Hakan Çakıl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet