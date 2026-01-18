Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Bitlis'te karla mücadele ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Berfin Sidar Aşit  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Bitlis'te karla mücadele ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Karla mücadele ekibinde yer alanlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen ekiptekiler, "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karesine oy verdi.

Ekiptekiler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

